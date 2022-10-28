"الخريّف" يرأس وفد المملكة في اجتماع المجلس الاقتصادي التحضيري للقمة العربية بالجزائر

وفي مداخلة المملكة أشار الدكتور رياض الخريّف، إلى أن المملكة استضافت في عام 2018م القمة العربية التاسعة والعشرين، التي أطلق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في كلمته الافتتاحية: "قمة القدس"، وصدر عنها العديد من القرارات المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأثبتت أهميتها خلال هذه المدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من تحديات، ومنها انعدام الأمن الغذائي.