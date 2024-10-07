ارتفاع طنّيات المناولة بالموانئ بنسبة 7.82% خلال سبتمبر 2024

يذكر أن "موانئ" حققت خلال شهر أغسطس لعام 2024م ارتفاعًا في حجم الطنيات المُناولة بنسبة 26.57% لتصل إلى 30,527,279 طنًّا، مقارنة بـ 24,118,698 طنًّا في الشهر نفسه من عام 2023، كما سجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعًا بنسبة 18.76%، لتصل إلى 258,955 حاوية، مقارنة بـ 218,051 حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، كما ارتفعت أعداد الحاويات الواردة بنسبة بلغت 15.24%، لتصل إلى 261,288 حاوية، مقارنة بـ 226,738 حاوية العام الماضي، بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.