مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11316 نقطة

وكانت أسهم شركات أسواق عبدالله العثيم، ومرافق، والدريس، وسلوشنز، والسعودي الألني الصحية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات تهامة، وأمانة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، وعناية، والمتحدة للتأمين، أسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.19% و 2.52%.