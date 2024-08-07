بنسبة 0.2 %.. الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين احتمالات خفض الفائدة الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون مزيداً من المؤشرات لتوقع حجم خفض أسعار الفائدة الذي قد يُقدم عليه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في سبتمبر المقبل.