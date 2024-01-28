"موانئ" تواصل تعزيز تنافسية الموانئ السعودية بجائزة "البنية التحتية المميزة"

فيما حازت 7 جوائز إقليمية ودولية في عام 2023م، شملت: جائزة «أفضل ميناء في عام 2022» ممثلة بميناء جدة الإسلامي، وجائزة «العلامة التجارية»، وجائزة «ميناء العام» لميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى جائزة «التميز في تجربة العملاء»، وجائزة «البنية التحتية المتقدمة، وجائزة «ندلب للتميّز 2023» عن فئة «أفضل الجهات تحقيقاً للإنجازات الدولية»، و«جائزة ندلب للتميّز 2023» عن فئة «أفضل الجهات تحقيقاً للاستثمارات».