صندوق الاستثمارات العامة و"جوجل كلاود" يطلقان مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي في المملكة

وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: "يسعدنا أن نرحب بمركز جوجل كلاود الجديد للذكاء الاصطناعي في المملكة، وتعكس هذه الشراكة دور صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز بيئة صديقة للذكاء الاصطناعي، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري والتقني، وتحسين مهارات آلاف الأشخاص باستخدام الأدوات المتقدمة بما يدعم أهداف تطوير بنية تحتية مستدامة ومبتكرة. تُبرز الشراكة مكانة المملكة بصفتها مركزًا رئيسًا لشركاء التقنية العالميين، بينما سيوظّف صندوق الاستثمارات العامة خبراته في القطاع واستثماره على المدى الطويل بما يخدم هذه الشراكة".