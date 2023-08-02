اجتماع الطاولة المستديرة "السعودي - البرازيلي" يناقش فرص الاستثمار بين البلدين

وتناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المحتملة في مجالات النفط، والغاز، والطاقة المتجددة، والتعدين، والدفاع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والمجال الجوي، والبيئة، والرياضة، والترفيه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك في المملكة والبرازيل.