بين حظر للمشتقّات الروسية ومخاوف أمريكا.. النفط يستقرّ عند 80 دولارًا

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 2.49 دولار، أو ما نسبته 3.3 في المئة ليصل إلى 73.39 دولارًا، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارًا و73.13 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير الجاري، وسجل خام برنت تراجعًا 7.8 في المئة هذا الأسبوع، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9 في المئة.