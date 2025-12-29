سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة

في المعادن الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية (0.8%) ليصل إلى (2429.10) دولارًا بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند (2478.50) دولارًا في وقت سابق من الجلسة، وارتفع البلاديوم (0.1%) ليصل إلى (2003.83) دولارات للأوقية.