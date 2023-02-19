تعاونٌ بين غرفة جدة و"السعودي للتحكيم التجاري" لخدمة قطاعات الأعمال بالمنطقة الغربية

من جهته قال رئيس مجلس إدارة المركز، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي: إن تدشين مقرّ المركز بمحافظة جدة يأتي استمرارًا لجهود توثيق علاقة المركز بمجتمع الأعمال السعودي، لاسيما مجتمع أعمال المنطقة الغربية، وتعزيز دوره في دعم أعمال منشآتها ومشاريعها؛ من خلال رَفْدها بحزمة من الحلول المؤسّسية لتسوية المنازعات؛ كالتحكيم التجاري والوساطة التجارية، التي تلبّي احتياجات أصحاب الأعمال وتتوافق في مضمونها مع أفضل الممارسات الدولية؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية في جدة والمنطقة. وحثّ الأمين العام قطاعَ الأعمال والمنتسبين على الاستفادة من خدمات المركز وما يقدّمه من دورات تخصصية.