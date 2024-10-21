مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12008 نقاط بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار 125.38 نقطة ليصل إلى مستوى 12008.31 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
شهدت السوق تداول 1 مليار و190 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 171 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 55 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الباحة، التطويرية الغذائية، الإعادة السعودية، العمران، ومعادن الأكثر ارتفاعًا. بينما كانت أسهم شركات مجموعة إم بي سي، رعاية، البحر الأحمر، الأسماك، وصدر الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير ما بين 8.00% و3.48%.
من ناحية النشاط، كانت أسهم شركات الباحة، شمس، أنعام القابضة، أمريكانا، وأرامكو السعودية الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أسهم شركات الراجحي، معادن، الإنماء، أرامكو السعودية، والباحة قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
وعلى صعيد مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، فقد أغلق اليوم مرتفعًا 161.19 نقطة ليصل إلى مستوى 26719.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 117 مليون ريال، مع تداول 18 مليون سهم.