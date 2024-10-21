مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12008 نقاط بتداولات بلغت 5.7 مليارات ريال

من ناحية النشاط، كانت أسهم شركات الباحة، شمس، أنعام القابضة، أمريكانا، وأرامكو السعودية الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما تصدرت أسهم شركات الراجحي، معادن، الإنماء، أرامكو السعودية، والباحة قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.