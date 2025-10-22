النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.5% إلى 62.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتًا، أو 1.6% إلى 58.16 دولارًا.