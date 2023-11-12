"البنية التحتية للسيارات الكهربائية" تطلق علامتها التجارية الرسمية في الأسواق EVIQ

أطلقت شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية "EVIQ" كاسم تجاري رسمي لها في السوق، التي تدعم التحول نحو السيارات الكهربائية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية تعد الأفضل من نوعها، وإنشاء شبكة وطنية من نقاط الشحن السريع؛ لتمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع أهداف المملكة للاستدامة.