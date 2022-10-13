شركة وادي مكة العقارية تنظم معرض "الفرص الاستثمارية"

نظمت شركة وادي مكة العقارية معرض "الفرص الاستثمارية"، بالشراكة مع جامعة أم القرى ممثلة في إدارة الاستثمار، الأربعاء، بمقر شركة وادي مكة للتقنية.
جاء ذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية العقارية المتنوعة في أصول وأراضي الجامعة؛ إسهامًا في برنامج التخصيص ضمن رؤية المملكة 2030.
استهلّ المعرض بالترحيب بالحضور، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة شركة وادي مكة للتقنية ووكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية د. عامر الزائدي؛ كلمته مستعرضًا دور وادي مكة للتقنية، ممثلاً في شركة وادي مكة العقارية وتميزها، بما تقدمه من خدمات تمكينية للأعمال وروادها، وخلق البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تسهم في تحقيق رسالتها في إثراء مجتمع المعرفة واقتصادها.
وتجاوزت قيمة الفرص الاستثمارية المطروحة المليار ريال، وتنوعت مساحات الفرص الاستثمارية ابتداءً من 15 مترًا مربعًا إلى 200 ألف متر مربع، لتوائم مساحاتها قيام المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ منها: المركز التجاري والشريط التجاري بواجهة جامعة أم القرى.
كما أكد الدكتور "الزائدي" أن المعرض هو بداية توثيق العلاقة بالمستثمرين ورجال الأعمال بالوادي، وسيتم عرض المزيد من الفرص الاستثمارية بالمرحلة المقبلة في العديد من المجالات المختلفة.
فيما أوضح رئيس لجنة الاستثمار بالجامعة ووكيلها للابتكار وريادة الأعمال د. علي الشاعري، دور إدارة الاستثمار الفاعل في استدامة الإيرادات الذاتية لتحقيق مستهدفات استراتيجية جامعة أم القرى 2027، لتحسين تجربة الطالب من خلال خلق بيئة تعليمية جاذبة وخدمات ذات جودة عالية.
وأكد أهمية تكامل الأدوار بين الإدارة والشركة في خدمة الجامعة ومنسوبيها وجعلها منطقة جذب لقاطني مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين.
وتجوّل المستثمرون والمطورون العقاريون بأرجاء المعرض؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة البالغ عددها 38 فرصة موزعة ما بين ثماني فرص للاستثمارات الكبيرة، و30 فرصة للاستثمارت المتوسطة والصغيرة، في مواقع مختلفة بالجامعة "العابدية، الزاهر، ريع ذاخر، الششة"، ارتقاءً بالخدمات المقدمة في البيئة الجامعية التعليمية التقنية منها، والتجارية، والفندقية، إضافة إلى الترفيهية وخدمات الإعاشة.
واختتم المعرض بتوقيع عقود 12 فرصة استثمارية متخصصة في أنشطة مختلفة، تشمل: المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع المواد الغذائية، والنسخ والتصوير؛ تحقيقًا للأهداف المشتركة في تحسين تجربة الطالب.
وقد أبدى أكثر من 200 مستثمر رغبته في الاطلاع على الفرص، فيما تم حجز ثمانية منها مباشرة في الساعة الأولى بعد المعرض.