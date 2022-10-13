شركة وادي مكة العقارية تنظم معرض "الفرص الاستثمارية"

وتجوّل المستثمرون والمطورون العقاريون بأرجاء المعرض؛ للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة البالغ عددها 38 فرصة موزعة ما بين ثماني فرص للاستثمارات الكبيرة، و30 فرصة للاستثمارت المتوسطة والصغيرة، في مواقع مختلفة بالجامعة "العابدية، الزاهر، ريع ذاخر، الششة"، ارتقاءً بالخدمات المقدمة في البيئة الجامعية التعليمية التقنية منها، والتجارية، والفندقية، إضافة إلى الترفيهية وخدمات الإعاشة.