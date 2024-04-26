توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية

يُذكر أنّ الصندوق السعودي للتنمية أسهم منذ عام 1975م في تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم؛ من خلال الدعم والتمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية؛ إذ عَمِل الصندوق على دعم إيجاد الفرص المتنوعة لتسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي والاجتماعي، نحو تحسين الظروف المعيشية والتمكين من مواكبة التطور في مجال المعرفة وبناء القدرات وتوفير الفرص الوظيفية لملايين المستفيدين حول العالم.