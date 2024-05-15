صندوق تنمية الموارد البشرية و"معادن" يوقعان مذكرة لدعم توطين مهن التعدين

وتأتي المذكرة وفقًا لما يشكله قطاع التعدين في المملكة من أهمية وتسارع نمو عالميًا؛ حيث تعد "معادن" رقمًا مهمًا في هذا المجال؛ لكونها أكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط بقدرات تصنيعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومعدن الألمنيوم والذهب أيضًا، فيما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين لتفعيل مجالات التعاون؛ والعمل على إعداد تقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في المجالات المتفق عليها.