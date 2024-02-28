استقرار أسعار الذهب عند 2030.12 دولارًا للأوقية

استقرت أسعار الذهب اليوم، في ظل تعويض انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لتبعات لصعود الدولار بقدر ما؛ فيما يترقب المتعاملون بيانات تضخم مهمة وتصريحات لمسؤولي البنك مركزي الأمريكي هذا الأسبوع لمعرفة الموعد المتوقع لبدء خفض أسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2030.12 دولارًا للأوقية بحلول (الساعة 06:43) بتوقيت جرينتش؛ فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% لتصل إلى 2039.40 دولارًا للأوقية.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 885.60 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 927.04 دولارًا للأوقية، وهبطت الفضة 0.1% إلى 22.40 دولارًا للأوقية.