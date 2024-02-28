استقرار أسعار الذهب عند 2030.12 دولارًا للأوقية

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 885.60 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو 1% إلى 927.04 دولارًا للأوقية، وهبطت الفضة 0.1% إلى 22.40 دولارًا للأوقية.