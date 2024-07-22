"الإبراهيم" يبحث مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم السنغافوري العلاقات الثنائية

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، الوزير بمكتب رئاسة الوزراء الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين والمقام في البرازيل.
وتناول الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات الصناعية والتعليمية والاستثمارية والمالية.
ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم, مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية.