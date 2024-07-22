"الإبراهيم" يبحث مع الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم السنغافوري العلاقات الثنائية

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، الوزير بمكتب رئاسة الوزراء الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في جمهورية سنغافورة الدكتور محمد مالكي بن عثمان، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين والمقام في البرازيل.