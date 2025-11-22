27 عامًا فقط… شاب سعودي يطلق أكبر صندوق ائتماني للرعاية الصحية في الشرق الأوسط بقيمة 2 مليار ريال

سجّل القطاع المالي السعودي إنجازًا استثنائيًا مع إعلان شركة "صحة إنفست – Seha Invest"، بقيادة رائد الأعمال السعودي عبدالله النجاشي (27 عامًا)، عن إطلاق أكبر صندوق ائتماني خاص بقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي استثمارات بلغت 2 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار).
وجاء الإعلان خلال فعالية حضرها كبار المستثمرين والمسؤولين، من بينهم أعضاء من الأسرة المالكة ورؤساء شركات محلية ودولية، حيث كشفت الشركة عن إغلاق الصندوق بنجاح، ليصبح أول صندوق من نوعه يخصص حلولًا ائتمانية طويلة الأجل للمستشفيات والمصانع الطبية وشركات الأدوية.
وأكد "النجاشي" أن هذا المشروع يأتي لسد فجوة تمويلية طالما عانت منها المنشآت الصحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "قطاع الرعاية الصحية يتطلب نماذج تمويل أكثر مرونة وفهمًا لدورته التشغيلية، وهو ما نعمل على تحقيقه عبر حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".
ويعزز الصندوق الجديد جهود المملكة في تطوير بيئة استثمارية متقدمة في قطاعي الفينتك والرعاية الصحية، فيما تستعد الشركة لتوسيع نشاطها نحو أسواق خليجية وشمال أفريقيا، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقييم المخاطر وتطوير نماذج تمويل حديثة.