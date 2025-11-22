27 عامًا فقط… شاب سعودي يطلق أكبر صندوق ائتماني للرعاية الصحية في الشرق الأوسط بقيمة 2 مليار ريال

وأكد "النجاشي" أن هذا المشروع يأتي لسد فجوة تمويلية طالما عانت منها المنشآت الصحية في المنطقة، مشيرًا إلى أن "قطاع الرعاية الصحية يتطلب نماذج تمويل أكثر مرونة وفهمًا لدورته التشغيلية، وهو ما نعمل على تحقيقه عبر حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030".