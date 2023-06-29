تراجع الأرباح الصينية والفائدة الأمريكية يؤثران.. النفط عند 73.76 دولارًا للبرميل

وكرّر قادة أكبر بنوك مركزية في العالم التأكيد، الأربعاء، على اعتقادهم في أنه ستكون هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية بدرجة أكبر من أجل ترويض التضخم الجامح، لكنهم قالوا: إنهم يعتقدون أن بمقدورهم فعل ذلك دون التسبب في ركود.