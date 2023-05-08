"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تنال تصنيف A- من "ستاندرد آند بورز"

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرًا عن حصولها على تصنيفات ائتمانية عالية من وكالتي "فيتش" و"موديز" العالميتين، حيث رفعت "فيتش" تصنيف الشركة الائتماني إلى (A+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، في حين حافظت على تصنيف "موديز" عند (A2) مع رفع النظرة المستقبلية لـ "إيجابية"، إذ تعكس هذه التصنيفات العالية جودة محفظة الشركة ورأسمالها القوي، وذلك في أعقاب ترقيات التصنيف الائتماني الأخيرة للمملكة.