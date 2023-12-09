"اليونيسف": غزة أصبحت أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال

وبيّنت أن حوالى مليون طفل أجبروا على النزوح قسرًا من منازلهم، ويدفعهم القتال الآن أكثر فأكثر نحو الجنوب إلى مناطق صغيرة مكتظة دون ماء أو طعام أو حماية؛ مما يعرضهم بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه، وتتعرض حياتهم لمزيد من التهديد؛ بسبب الجفاف وسوء التغذية والمرض.