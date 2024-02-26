عند 12531 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً اليوم

وكانت أسهم شركات: شمس، وأمريكانا، وباتك، وأنعام القابضة، ومجموعة فتيتي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وسال، وأرامكو السعودية، وأنابيب السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.