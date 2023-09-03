نائب وزير الصناعة: استحواذُ "صندوق الاستثمارات" على شركة "حديد" خطوةٌ رائدة لتنمية القطاع بالمملكة

أكّد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" بنسبة "100%" من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"؛ يُمثل خطوة وطنية رائدة وسيسهم في دعم مستهدفات استراتيجية التعدين في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الموادّ الخام للصناعات التعدينية.
وأوضح "المديفر" أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد -إحدى مبادرات استراتيجية التعدين- في المملكة ليكون قويًّا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، مبيّنًا أن رؤية المملكة واستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ10 سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات، ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طنّ إلى ما يزيد على 20 طنًّا.
وبيّن أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب التي تتضمّن 41 توصية تهدف لتمكين القطاع واستدامته، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشاد بالدور الذي عمل عليه فريق التعدين في المركز الوطني للتنمية الصناعية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للتعدين والمعادن، المهندس مطر الحارثي، في إعداد الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب بالمملكة التي عالجت أهم التحديات في القطاع، وستسهم بشكل مباشر في نموّ واستدامة الاستثمارات، ورفعت مشاركتها في الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، وتمكين المملكة مصدرًا معتمدًا للمنتجات عالية الأداء.