نائب وزير الصناعة: استحواذُ "صندوق الاستثمارات" على شركة "حديد" خطوةٌ رائدة لتنمية القطاع بالمملكة

وأوضح "المديفر" أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد -إحدى مبادرات استراتيجية التعدين- في المملكة ليكون قويًّا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، مبيّنًا أن رؤية المملكة واستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ10 سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات، ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طنّ إلى ما يزيد على 20 طنًّا.