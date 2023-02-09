مؤتمر الزكاة يسلّط الضوء على أهمية المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد

عقد مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد"، بمشاركة كل من رئيس الجمارك في وزارة الداخلية بمملكة البحرين الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، ونائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المهندس حسام الزامل، ووكيل الوزارة للخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لؤي مشعبي، والمدير العام في DSV النقل العالمي واللوجستي مروان صابر، ومدير برنامج النافذة التجارية الواحدة في إدارة الإيرادات والجمارك الملكية بالمملكة المتحدة ماكس هاكون.
وأكد المشاركون أن برنامج المشغل الاقتصادي مبنيّ على امتيازات تيسير ترتكز على عامل الوقت والكلفة، ويعتمد على قبول الشركة ومدى التزامها ببرامج الجمارك كما يعتمد على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وهو شعار واضح للقواعد المطبقة في سلاسل الإمداد ولا يحصل إلا عن طريق شراكة قوية بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، كما يضم المشغل الاقتصادي كلًّا من (المستوردين، المصدّرين، المصنّعين، الوسطاء، شركات النقل، الموانئ، المطارات، مشغلي الموانئ، المستودعات، والموزعين).
وشددوا على أهمية النظام التجاري متعدد الأطراف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على أهمية التنمية الاقتصادية، وإيجاد التوازن وتسهيل عملية التجارة من حيث التأكد من الإجراءات الدولية الجمركية، وهذا سيزيد من مستوى الموثوقية بسلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح المشاركون أنه تم انضمام عدد كبير من الشركات لبرنامج المشغل الاقتصادي؛ مما أسهم في تعزيز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، كما يوفر مزايا أكثر لتسهيل التجارة العالمية بين الدول ويغطي الكثير من الأنشطة التجارية.
وتطرقوا إلى دور سلاسل الإمداد في الشركات والمنظومات التي تعمل فيها لتمكين الوصول إلى الرؤية التي تضعها الشركة أو المنظومة ولا تكون مستمرة وراسخة إلا بالالتزام بأفضل معايير السلامة، والامتثال بقواعد السلوك، والاستدامة، والتزام سلاسل الإمداد بخفض الانبعاث الكربوني للوصول إلى الحياد الصفري.