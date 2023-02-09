مؤتمر الزكاة يسلّط الضوء على أهمية المشغل الاقتصادي المعتمد كأداة ممكنة لسلاسل الإمداد

وأكد المشاركون أن برنامج المشغل الاقتصادي مبنيّ على امتيازات تيسير ترتكز على عامل الوقت والكلفة، ويعتمد على قبول الشركة ومدى التزامها ببرامج الجمارك كما يعتمد على اتفاقيات الاعتراف المتبادل، وهو شعار واضح للقواعد المطبقة في سلاسل الإمداد ولا يحصل إلا عن طريق شراكة قوية بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية، كما يضم المشغل الاقتصادي كلًّا من (المستوردين، المصدّرين، المصنّعين، الوسطاء، شركات النقل، الموانئ، المطارات، مشغلي الموانئ، المستودعات، والموزعين).