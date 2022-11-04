بعد تقرير الوظائف الأمريكية.. الدولار يهبط والذهب يحلق مرتفعاً

تراجع الدولار، اليوم الجمعة، وارتفع الذهب، بعد أن أظهرت بيانات أن أكبر اقتصاد في العالم وفر وظائف جديدة بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكنها أشارت إلى دلائل على التباطؤ مع ارتفاع معدل البطالة وتراجع زيادة الأجور، وفقاً لسكاي نيوز عربية.