مجتمع ابتكار وريادة الأعمال يدشن برامج ومشاريع العام الجديد

ومن المشاريع التي تم تدشينها: مشروع حلول بلس، وهو مشروع تكاملي ‏يهدف إلى دعم، ‏ومساندة قطاع المنشآت الصغيرة، ‏والمتوسطة بتقديم دورات ‏تثقيفية، والحلول للمشاكل ‏التي تواجهها الشركات، ‏وطرح فرص ‏التحسين، وذلك من خلال ‏المميزين والمبتكرين وذوي ‏الخبرة في المشاريع، وأيضًا مشروع انوفيشن بلس‏، ‏وهو سلسلة من اللقاءات، ‏والجلسات الحوارية ‏الثرية بالمعلومات التي تعزز فرصة الإلهام بالأفكار، والحلول الابتكارية مع ‏جهات، وأصحاب اختصاص، ‏في مجال الابتكار.