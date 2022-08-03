مجتمع ابتكار وريادة الأعمال يدشن برامج ومشاريع العام الجديد

دشن مجتمع الابتكار وريادة الأعمال، برامج ومشاريع المجتمع لعام ١٤٤٤هـ بحضور أعضاء المجتمع، ورؤساء أقسامه، وعدد من الضيوف الرائديين في مجال ريادة الأعمال.
بدأ اللقاء بعرض تعريفي عن مجتمع الابتكار وريادة الأعمال، وماذا يقدم هذا المجتمع، وما هي الفئة المستهدفة، والتعريف بمسارات المجتمع، وإيضاح رؤية المجتمع، وأهداف المجتمع.
كما جرى خلال الحفل تدشين خطط البرامج والمشاريع؛ منها إطلاق مشروع بيركنز الإعلامي لصناعة المحتوى، ويقدم هذا تغطيات إعلامية، وتنظيم فعاليات، وصناعة محتوى مرئي، ومسموع، ومقروء لخدمة المجال، وإثراء المعرفة.
ومن المشاريع التي تم تدشينها: مشروع حلول بلس، وهو مشروع تكاملي يهدف إلى دعم، ومساندة قطاع المنشآت الصغيرة، والمتوسطة بتقديم دورات تثقيفية، والحلول للمشاكل التي تواجهها الشركات، وطرح فرص التحسين، وذلك من خلال المميزين والمبتكرين وذوي الخبرة في المشاريع، وأيضًا مشروع انوفيشن بلس، وهو سلسلة من اللقاءات، والجلسات الحوارية الثرية بالمعلومات التي تعزز فرصة الإلهام بالأفكار، والحلول الابتكارية مع جهات، وأصحاب اختصاص، في مجال الابتكار.
وتحدث رئيس المجتمع إبراهيم الواصل عن أهداف ورؤية المجتمع، مؤكدًا عن دور مجتمع الابتكار، وريادة الأعمال بأنه يصنع الفرص، ويفتح المجال لكل شاب وشابة، ويضع بين أيديهم المعرفة الكافية لخوض غمار مجالات الابتكار وريادة الأعمال عن طريق البرامج، والمشاريع تقودهم بكل أمان نحو هذا الطريق.
الجدير بالذكر أن مجتمع الابتكار وريادة الأعمال هي مبادرة تهدف إلى إثراء المحتوى، وخلق البيئة الملائمة للنمو في هذا المجال، وشعارهم "معًا نساهم في خلق مجتمع مبتكر".