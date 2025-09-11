مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10453) نقطة

وكانت أسهم شركات ثمار، وأيان، وريدان، وام آي اس، وطيبة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الماجدية، والتعمير، والسعودي الألماني الصحية، ورعاية، وبروج للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.84%) و(8.17%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والماجدية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.