مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10453) نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (44.98) نقطة، ليصل إلى مستوى (10453.06) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (192) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (57) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (190) شركة.
وكانت أسهم شركات ثمار، وأيان، وريدان، وام آي اس، وطيبة، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الماجدية، والتعمير، والسعودي الألماني الصحية، ورعاية، وبروج للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.84%) و(8.17%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والماجدية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الماجدية، وأرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وSTC، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (49.03) نقطة، ليصل إلى مستوى (25026.22) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (27) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم.