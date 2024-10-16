إبرام ثلاث اتفاقيات لتمويل مشروعات إنمائية بقيمة 205 ملايين دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يبدأ نشاطه في صربيا

أما الاتفاقية الثانية، فهي مخصصة لتمويل مشروع إنشاء حرم العلوم الحيوية في بلغراد، بقيمة 65 مليون دولار. يهدف المشروع إلى إنشاء مركز علمي يضم ست كليات متعددة التخصصات وتسعة معاهد علمية، إلى جانب مبانٍ علمية وصحية وإدارية تمتد على مساحة تقدر بحوالي 200 ألف متر مربع. يسعى هذا المشروع إلى تعزيز التكنولوجيا الحيوية وتطبيقاتها، وتطوير اقتصاد صربيا، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، بالإضافة إلى خلق بيئة تعاونية تجمع الباحثين والعلماء ورجال الأعمال والمتخصصين في الصناعة لدعم تبادل الأفكار.