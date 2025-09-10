بعد إعلان طرح جديد بقيمة مليار دولار.. تراجع حاد في سهم "NIO"

وأفادت الشركة بأنها ستصدر نحو 181.8 مليون سهم عادي من الفئة A، مع خيار إضافي للمكتتبين بنحو 27.3 مليون سهم، بسعر 5.57 دولار للسهم الواحد، ما يمثل خصمًا كبيرًا عن سعر الإغلاق السابق.