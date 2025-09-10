بعد إعلان طرح جديد بقيمة مليار دولار.. تراجع حاد في سهم "NIO"

شهد سهم شركة السيارات الكهربائية الصينية "NIO" تراجعًا حادًا تجاوز 10٪ في تداولات الأربعاء، ليصل إلى نحو 5.6 دولارات، وذلك عقب إعلان الشركة عن طرح عام جديد بقيمة مليار دولار أميركي.
وأفادت الشركة بأنها ستصدر نحو 181.8 مليون سهم عادي من الفئة A، مع خيار إضافي للمكتتبين بنحو 27.3 مليون سهم، بسعر 5.57 دولار للسهم الواحد، ما يمثل خصمًا كبيرًا عن سعر الإغلاق السابق.
ويهدف الطرح إلى دعم القدرات المالية للشركة، وتمويل أنشطة البحث والتطوير في مجال تقنيات المركبات الذكية، إضافة إلى توسيع شبكة تبديل وشحن البطاريات، ودعم خطط النمو المستقبلية.
إلا أن الإعلان أثار قلق المستثمرين من احتمالية تخفيف قيمة الأسهم القائمة، وهو ما انعكس سلبًا على حركة السهم في السوق.