مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10484 نقطة بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال

أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والجزيرة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، وإس تي سي، والراجحي، والرمز، وطيران ناس قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول.