مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10484 نقطة بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على ارتفاع بمقدار 34.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 10484.59 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 127 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 168 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 87 شركة.
وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، والمسار الشامل، وصناعة الورق، وأبو معطي، وكيمانول من بين الأكثر ارتفاعًا، فيما سجلت أسهم شركات المركز الكندي الطبي، والمملكة، وأسمنت العربية، والتعمير، وعلم أكبر نسب انخفاض، حيث تراوحت نسب التغير بين 9.98% صعودًا و6.37% هبوطًا.
أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والجزيرة الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم شركات أرامكو السعودية، وإس تي سي، والراجحي، والرمز، وطيران ناس قائمة الأعلى من حيث قيمة التداول.
وفي السوق الموازية "نمو"، أغلق المؤشر على ارتفاع بلغ 100.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 23454.65 نقطة، بتداولات تجاوزت 22 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة فاقت 3 ملايين سهم.