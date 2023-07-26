"لتبقى": هذه النصائح تضمن توفير الطاقة أثناء استخدام جهاز التكييف

وأوجزت الحملة نصائحها في تشغيل جهاز التكييف، في تنظيف فلاتره مرة كل أسبوعين، لمنع تراكم الأتربة عليه، وتنظيف الراديتر الخارجي مرة سنويًا، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة مئوية، مع الحفاظ على الصيانة الدورية للجهاز بشكل عام.