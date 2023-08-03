أسعار الأرز تتجه نحو الارتفاع.. وتوقعات بتأثر الدول العربية والخليجية

ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف المحتمل في تايلند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، وسط انخفاض هطول الأمطار، وتقليص زراعة الأرز لتوفير المياه، إلى زيادة أسعار الأرز حتى نهاية العام، بعد أن شهدت باكستان العام الماضي فيضانات مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 31٪ على أساس سنوي، وتمثل باكستان 8٪ من تجارة الأرز العالمي.