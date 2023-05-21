انطلاق النسخة الخامسة من "منتدى المشاريع المستقبلية" غدًا بالرياض

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبدالقادر: إن هذه النسخة من المنتدى تحظى بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، تعرض فيها تفاصيل وتطورات أكثر من ثلاثة آلاف مشروع، بقيمة تريليون ريال على أكثر من ثلاثة آلاف مقاول ومهتم من 14 دولة حول العالم. كما تشارك في رعاية المنتدى عدد من الشركات الوطنية الكبرى.