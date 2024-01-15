"السواحة" يجتمع بالأمين العام لـ ITU وقادة شركات تقنية عالمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

ناقش وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في سويسرا اليوم، مع الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوجدان، تعزيز التعاون والشمولية الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وتحفيز الشراكات والتعاون الدولي ومبادرات ربط العالم غير المتصل لتمكين الإنسان وحماية الكوكب.
وشدد الاجتماع الذي ينعقد ضمن مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، على أهمية توسيع الشراكة لنمو الاقتصاد الرقمي واغتنام فرص الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية المهارات الرقمية الوطنية، وتمكين ريادة الأعمال الرقمية.
كما اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بعدد من قادة كبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، لتطوير الحلول والتقنيات في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الناشئة وتوطين المحتوى الرقمي.
وناقش الوزير السواحة مع الرئيس التنفيذي لشركة scale ألكسندر وانغ، أهمية توسيع الشراكة وتبادل الخبرات وتشجيع الفرص الاستثمارية والمبادرات المشتركة في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، وممكنات العمل الريادي في المملكة.
من جهة أخرى، اجتمع وزير الاتصالات السواحة، مع الرئيس التنفيذي لشركة ericsson بوريه إيكهولم، لمناقشة الشراكة في تقنيات الجيل الخامس والسادس وتقنيات البنية التحتية الرقمية لتحفيز نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار.