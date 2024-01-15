"السواحة" يجتمع بالأمين العام لـ ITU وقادة شركات تقنية عالمية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

كما اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بعدد من قادة كبرى الشركات التقنية والابتكارية العالمية بهدف تعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، لتطوير الحلول والتقنيات في مجال الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات الرقمية لأبناء وبنات الوطن في مجال التقنيات الناشئة وتوطين المحتوى الرقمي.