النفط يرتفع بعد تراجعه لأدنى مستوى في 5 أشهر وسط توتر تجاري وتوقعات بفائض المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي.