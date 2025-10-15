النفط يرتفع بعد تراجعه لأدنى مستوى في 5 أشهر وسط توتر تجاري وتوقعات بفائض المعروض

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، وذلك في ظل تقييم المستثمرين لتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب توقعات بوجود فائض في المعروض العالمي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.85% لتسجل 62.92 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.06% ليصل إلى 59.32 دولارًا للبرميل.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن سوق النفط قد تواجه فائضًا يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا خلال العام المقبل، نتيجة استمرار زيادة الإنتاج وضعف مستويات الطلب.
ويتابع المستثمرون عن كثب بيانات المخزونات النفطية الأمريكية الأسبوعية، في ظل توقعات بارتفاع مخزونات الخام بنحو 200 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يضيف مزيدًا من الضغوط على الأسعار في ظل وفرة الإمدادات.