انخفاض ملحوظ في قيمة أسهم شركات السيارات الكهربائية.. وهذه التفاصيل

ولم تسلم شركة تسلا من الانخفاض؛ فقد انخفضت قيمة السهم نحو 4% خلال اليوم، وبذلك تصل نسبة الانخفاض إلى 15.28% خلال الأيام الخمسة الماضية. ويستمر مسلسل الانخفاض مع تسلا منذ شهر؛ فقد وصلت نسبة الانخفاض خلال شهر مضى إلى 24%، حتى وصل سعر السهم إلى 192 دولارًا بعد أن كان 263 دولارًا في العاشر من يوليو الماضي.