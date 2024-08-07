انخفاض ملحوظ في قيمة أسهم شركات السيارات الكهربائية.. وهذه التفاصيل

تتعرَّض العديد من الشركات العالمية إلى انخفاض في قيمة الأسهم في الآونة الأخيرة، ولم تسلم شركات السيارات من هذا الانخفاض، وصاحب ذلك انخفاض قيمة الأسهم لشركات السيارات الكهربائية. وإليكم تفاصيل الانخفاض:
انخفضت أسهم شركة ريفيان للسيارات الكهربائية بنسبة 6% اليوم بعد أن واجهت الشركة خسارة أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني؛ إذ فقدت الشركة نحو 1.13 دولار لكل سهم، وخلال ذلك الربع سلمت الشركة نحو 13.790 سيارة بخسارة عن كل سيارة بنحو 4.278 دولارًا.
كما انخفضت قيمة أسهم شركة نيو للسيارات الكهربائية بنسبة 1.7% اليوم؛ لتصل نسبة الانخفاض إلى 17% خلال الأيام الخمسة الماضية؛ وبذلك وصل سعر السهم الواحد إلى 3.7 دولار أمريكي، على الرغم من أن نتائج التسليم الشهرية عن شهر يوليو لم تكن سيئة؛ فقد سلمت الشركة نحو 20.500 سيارة كهربائية، لكن المستثمرين يبدو أنهم يريدون المزيد.
ولم تسلم شركة تسلا من الانخفاض؛ فقد انخفضت قيمة السهم نحو 4% خلال اليوم، وبذلك تصل نسبة الانخفاض إلى 15.28% خلال الأيام الخمسة الماضية. ويستمر مسلسل الانخفاض مع تسلا منذ شهر؛ فقد وصلت نسبة الانخفاض خلال شهر مضى إلى 24%، حتى وصل سعر السهم إلى 192 دولارًا بعد أن كان 263 دولارًا في العاشر من يوليو الماضي.
وشهدت شركة لوسيد موتورز انخفاضًا بنسبة 6.5% خلال اليوم؛ وبذلك وصلت النسبة الإجمالية للانخفاض خلال 5 أيام مضت إلى 18.2%؛ فقد وصل سعر السهم إلى 2.9 دولار أمريكي بعد أن كانت قيمته 4.25 دولار في 12 يوليو الماضي.