"الزكاة والضريبة" تتيح خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع "السيارات المستعملة"

وأوضحت الهيئة أن تطبيق طريقة هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا، مضيفة أن من أبرز الشروط الواجب توافرها لاستخدام طريقة هامش الربح، هو أن تكون السيارة مصنفة "كسيارة مستعملة مؤهلة" من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.