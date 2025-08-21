مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10866.83) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (11.24) نقطة ليصل عند مستوى (10866.83) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (280) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (87) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (159) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات سابك، وسبكيم العالمية، وسينومي ريتيل، والمتقدمة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخوان، وجاهز، والأول، وصناعة الورق، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.65%) و(4.92%).
وكانت أسهم شركات صدر، وشمس، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، وباتك هي الأكثر نشاطًا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (94.16) نقطة ليصل إلى مستوى (26535.79) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (43) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة (7) ملايين سهم، تقاسمتها (6671) صفقة.