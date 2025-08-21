مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10866.83) نقطة

وكانت أسهم شركات سابك، وسبكيم العالمية، وسينومي ريتيل، والمتقدمة، وكيان السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات حلواني إخوان، وجاهز، والأول، وصناعة الورق، والصناعات الكهربائية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.65%) و(4.92%).