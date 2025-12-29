سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10489 نقطة بتداولات 2.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على ارتفاع بمقدار 73 نقطة، ليصل إلى مستوى 10489.65 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 2.6 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 142 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 202 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 59 شركة.
وجاءت أسهم شركات "رؤوم"، و"سلامة"، و"المسار الشامل"، و"بحر العرب"، و"تْشب" ضمن قائمة الأكثر ارتفاعًا، فيما تصدرت "اليمامة للحديد"، و"أملاك"، و"الكابلات السعودية"، و"الأبحاث والإعلام"، و"البابطين" قائمة الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب التغير بين 9.72% ارتفاعًا و5.51% انخفاضًا.
أما من حيث النشاط، فجاءت أسهم شركات "أمريكانا"، و"صادرات"، و"باتك"، و"درب السعودية"، و"الكيميائية" كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"الإنماء"، و"إس تي سي"، و"المسار الشامل" قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 28.93 نقطة، ليصل إلى مستوى 23272.95 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 16.9 مليون ريال، وكمية أسهم تجاوزت 2.3 مليون سهم.