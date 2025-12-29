سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 10489 نقطة بتداولات 2.6 مليار ريال

أما من حيث النشاط، فجاءت أسهم شركات "أمريكانا"، و"صادرات"، و"باتك"، و"درب السعودية"، و"الكيميائية" كالأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم "الراجحي"، و"أرامكو السعودية"، و"الإنماء"، و"إس تي سي"، و"المسار الشامل" قائمة الأكثر تداولًا من حيث القيمة.