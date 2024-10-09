تراجع محدود لأسعار النفط مع زيادة المعروض رغم مخاوف الصراع بالشرق الأوسط

وفي التفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتًا، أو 0.8 بالمئة، إلى 76.58 دولار للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 33 سنتًا، أو 0.5 بالمئة، إلى 73.24 دولار.