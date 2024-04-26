لأول مرة منذ عامين.. ارتفاع سعر النّحاس إلى 10 آلاف دولار للطنّ

وفي تعاملات بورصة لندن للمعادن ارتفعت العقود الآجلة للنّحاس اليوم بنسبة "1.7" بالمئة لتصل إلى "10033.5" دولارًا للطنّ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، فيما صعدت أسعار العقود القياسية للنّحاس منذ بداية العام الحالي بنسبة 17 بالمئة ضمن الارتفاع الذي تشهده جميع المعادن الأخرى منذ بداية العام.