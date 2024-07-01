أسعار النفط.. برنت يرتفع عند 85.16 دولار للبرميل

وارتفع الخامان نحو ستة بالمئة في يونيو، حيث وصل سعر برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مدّدت مجموعة أوبك، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط بشكلٍ كبيرٍ حتى عام 2025.