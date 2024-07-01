أسعار النفط.. برنت يرتفع عند 85.16 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، مدعومة بتوقعاتٍ بعجزٍ في المعروض ناجمٍ عن ذروة استهلاك الوقود في فصل الصيف، وتخفيضات "أوبك+" في الربع الثالث.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 85.16 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان نحو ستة بالمئة في يونيو، حيث وصل سعر برنت عند التسوية إلى أكثر من 85 دولاراً للبرميل في الأسبوعين الماضيين بعد أن مدّدت مجموعة أوبك، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط بشكلٍ كبيرٍ حتى عام 2025.