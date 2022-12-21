"حصانة الاستثمارية": استثمار 9 مليارات ريال في أصول مجموعة "دي بي ورلد" بالإمارات

ويعدّ كلٌّ من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية أحد أهم أصول البُنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام، وتمثل الأصول الثلاثة نظامًا متكاملًا وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9.000 شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021م إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.