هل خفض الفائدة الأمريكية مرتقب؟.. "عقود النفط الآجلة" تصعد إلى 86.7 دولارًا

استقرت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو متماشية إلى حد بعيد مع التوقعات، مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام.