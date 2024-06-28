هل خفض الفائدة الأمريكية مرتقب؟.. "عقود النفط الآجلة" تصعد إلى 86.7 دولارًا

استقرت أسعار النفط، الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو متماشية إلى حد بعيد مع التوقعات، مما عزز الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
ارتفعت عقود أغسطس الآجلة لخام برنت التي يحل أجلها اليوم الجمعة 34 سنتًا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 86.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع عقد برنت لشهر سبتمبر 0.39 بالمئة إلى 85.59 دولارًا للبرميل.
وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 82.06 دولار للبرميل، وحقق خاما القياس زيادة بنحو اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع، كما يتجهان لتحقيق مكاسب بما يزيد على ستة بالمئة على أساس شهري، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وأظهرت بيانات استقرار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك تماشيًا مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 2.6 بالمئة كما كان متوقعاً.
وأدت التوقعات المتزايدة ببدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تيسير السياسة النقدية قريباً إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم.
وتشير أداة سي.إم.إي فيد.واتش إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64 % أن يكون أول خفض لسعر الفائدة في سبتمبر، وذلك ارتفاعًا من 50 % قبل شهر؛ وقد يكون خفض أسعار الفائدة داعمًا للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.