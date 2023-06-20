مؤشرات "التجارة" تحقق مراكز متقدمة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية

وكانت المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة بحلولها في المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، والـ 17 عالميًا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في مدينة لوزان السويسرية، الذي يعد واحدًا من التقارير المهمة، والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية، لمقارنته بين (64) دولة هي الأكثر تنافسية عالميًا على أساس أربعة محاور رئيسة، إلى جانب (20) محورًا فرعيًا، وأكثر من (300) مؤشر فرعي.