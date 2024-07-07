القطاع غير الربحي في المملكة يشهد نمواً في النصف الأول من عام 2024م

ونوّه المركز بالجهود المبذولة في موسم حج 1445هـ من جميع جهات منظومة القطاع غير الربحي، التي أسهمت بالتعاون مع منظومة الحج والعمرة وجميع الجهات، في تيسير أداء المناسك لقرابة مليونَي حاج من حجاج بيت الله الحرام، مشيراً إلى ما أعلنه سابقاً عن انضمامه إلى لجنة السقاية والرفادة التي تولت تنظيم الأعمال غير الربحية في السقاية والرفادة، والإشراف عليها، وتوزيع أماكن خدمة السقاية والرفادة في المشاعر المقدّسة، ووضع المعايير التي يتم من خلالها الموافقة على مشاركة المنظمات غير الربحية، حيث اعتمدت اللجنة ما يزيد على 70 منظمة غير ربحية لتقديم خدمات السقاية والرفادة في موسم حج 1445هـ.