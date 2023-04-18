مكاسب شبه قياسية وفائض.. "النقد الدولي" يبرز أثر قرار "أوبك" في ميزانية السعودية

وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت أسعار الذهب الأسود في منتصف مارس الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، وبعد القرار غير المتوقع الذي اتخذته دول في "أوبك+" بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي انطلاقاً من الشهر المقبل، استقر خام "برنت" فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل الجاري.