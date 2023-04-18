مكاسب شبه قياسية وفائض.. "النقد الدولي" يبرز أثر قرار "أوبك" في ميزانية السعودية

أفاد صندوق النقد الدولي، بأن السعودية ستستفيد أكثر من خفض الإنتاج الذي أعلنته المملكة مع "أوبك" وحلفائها؛ حيث ستحقق مزيداً من الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماتي، في مقابلة في واشنطن: "التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي، لذا فإن تأثير السعر سيعوّض الخسارة التي قد تنشأ من الإنتاج".
وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت أسعار الذهب الأسود في منتصف مارس الماضي، إلى أدنى مستوى لها في 15 شهراً، وبعد القرار غير المتوقع الذي اتخذته دول في "أوبك+" بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي انطلاقاً من الشهر المقبل، استقر خام "برنت" فوق 85 دولاراً للبرميل في أبريل الجاري.
وكانت المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، قد أعلنت خفضاً طوعياً في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً ابتداءً من شهر مايو المقبل.
ووصلت عائدات النفط العام الماضي إلى ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية اقترنت مع ارتفاع أحجام الإنتاج لجعل الاقتصاد السعودي الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، وساعد ذلك على تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.