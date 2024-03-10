"برنامج الربط الجوي" يُعزز الروابط السعودية الصينية بالشراكة مع خطوط شرق الصين الجوية

ويتوقع الطرفان زيادة في فرص الحوار والتبادل الثقافي والتجاري عبر مختلف القطاعات من خلال مبادرة "طريق الحرير الجوي. ويأتي هذا التعاون متماشيًا مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030، الساعية إلى ترسيخ مكانة المملكة باعتبارها مركزًا رائدًا للطيران في منطقة الشرق الأوسط، ونقطة اتصال رئيسة بين الشرق والغرب، حيث تمكنت المملكة خلال العام الماضي من تحقيق مستهدفاتها بالوصول إلى 100 مليون سائح، من بينهم 27 مليون سائح أجنبي، وذلك قبل 7 أعوام من موعدها كما كشفت المملكة أخيرًا، عن المستهدفات الجديدة بالوصول إلى 150 مليون سائح، من بينهم 70 مليون سائح أجنبي بحلول العام 2030.