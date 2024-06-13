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اتفاقية بين "أرامكو" و"نيكست ديكيد" لشراء 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز على مدى 20 عامًا

"النعيمي": نعتقد أن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة